卓越した選球眼で出塁を重ねる近藤ソフトバンクの栗原陵矢内野手が本塁打と打点の2部門でパ・リーグのトップに立ち、交流戦終了時点でOPS.918を記録する圧倒的な活躍を見せている。そして、同じくソフトバンクに所属する近藤健介外野手が、栗原を上回るOPS.960という数字を残している。今回は、近藤と栗原がこれまで記録してきた各種の指標と、実際のデータに基づく選手としての特徴を紹介。両選手が高い生産性を示している理