イラストレーター、ナガノによるX発漫画作品『ちいかわ』と東京スカイツリーの3年ぶり2度目のコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が、7月10日（金）から10月31日（土）まで開催される。それに先駆け、期間中に楽しめるコンテンツの詳細が発表された。【写真】セイレーンに気をつけて！『映画ちいかわ』の世界を体験できるフォトスポット■冒険へ出発！本イベントは、7月24日（金）公開の『映画ちい