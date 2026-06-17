オーストラリアの放送局『SBS Sport』の公式Xが６月14日、「サムライブルーが登場！」と綴り、北中米ワールドカップを戦う日本代表の“公式発音集”を公開した。守護神の鈴木彩艶から始まり、直前に怪我で離脱した前キャプテン遠藤航も含む約１分の映像では、各選手が自身の名前の発音を紹介。日本語風に平坦に伝える者がいれば、英語っぽく伝える者もいるなど、それぞれの個性が出ていて非常に興味深い。映像をチェックした