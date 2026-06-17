初戦で２得点。その活躍ぶりに目を細めた。ノルウェー代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でイラク代表と対戦。アーリング・ハーランドが２得点、レオ・エスティゴーが１得点、相手のオウンゴールで４−１の快勝を収めた。アメリカメディア『FOXスポーツ』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「素晴らしいスタートだ。これが我々の望みだったし、実現した。すべてはハーラン