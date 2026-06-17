日経平均株価がきのう、史上初めて一時7万円を突破しましたが、お隣、韓国の株式市場も好調に推移しています。歴史的な株高を支える半導体企業では、来期のボーナスが7000万円と言われているところもあるようです。世界的な半導体需要の高まりを背景に業績を拡大する韓国の半導体大手「SKハイニックス」。去年の営業利益は47兆ウォン、日本円にしておよそ5兆円で過去最高を記録しました。そこでいま、注目が集まっているのがSKハイ