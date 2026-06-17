元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が17日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、好きなテレビ番組について語った。番組では、テレビ離れが加速しているとの記事を紹介。16〜19歳と20代で7割、30代でも6割がテレビをほとんど見ないと回答するなど、全世代でテレビを見る率が減っているという調査結果だった。ネット動画は含まれない。そんな中で、おもしろい番組について問われた中丸は「狙って見