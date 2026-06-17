川崎市は、きょう（17日）、8年にわたり市内の運河に放置されていた遊覧船の撤去作業に取りかかりました。きょうから撤去作業が始まったのは全長およそ25メートルの遊覧船、「アニバーサリークルーズ号」です。川崎市によりますと、この船は2018年に市内の運河に係留された後、放置状態になり、去年2月には強風で船が傾き、一部が水没したということです。市は船を撤去するよう所有者や運航会社に指導してきましたが、期限までに撤