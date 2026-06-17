フィリピン当局は17日、南シナ海のスカボロー礁に中国が設置したとする構造物が、撤去されていたことを確認したと発表しました。中国外務省は「調査が終了したため」だと主張、「主権国家としての正当な権利だ」と反発しています。フィリピン政府は、南シナ海のスカボロー礁で先月、中国が設置した複数の構造物を発見したとして「主権の侵害だ」などと抗議。一方、中国側は、生態系を調べるための「研究設備だ」としたうえで、スカ