家の前に積まれたキャンディーの箱/Holly LaFavers（CNN）米ケンタッキー州で昨年、母親の携帯電話を使っていた男児が誤ってネット通販「アマゾン」でキャンディー7万個近く、金額にして4200ドル（当時のレートで約62万円）分を注文してしまう出来事があった。「ヒステリーのようになった。完全にパニックだった」「お金もないのに、大量のキャンディーをどうしたらいいのかと」。母親のホーリー・ラフェイバーズさんはそう振り返