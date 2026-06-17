巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が１７日の全体練習（東京ドーム）で取材に応じ、小笠原慎之介投手（２８）との契約合意を受け、今後の見通しを語った。球団はこの日、元中日で米大リーグ・ナショナルズ傘下のマイナー２Ａハリスバーグに所属していた小笠原を獲得したことを正式発表。２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約で渡米し、昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗１ホールド