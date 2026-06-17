元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１７日、「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（フジテレビ系）に出演し、北海道・知床半島沖で起きた観光船沈没事故の裁判に言及した。事故は２０２２年４月２３日に発生。北海道・知床半島沖のオホーツク海で、乗員乗客２６人を乗せた観光船「ＫＡＺＵ?（カズワン）」が安否不明となり、後日乗員乗客全員の死亡と行方不明が確認された。当日は悪天候の中での出港しており、事故が発覚した当初