6月14日、トランプ大統領は戦闘終結に向けた交渉で「イランとの合意が成立した」と発表。この中で「ホルムズ海峡が開放され、世界のために再び石油が供給されることになる」と強調しましたが、ガソリン価格について専門家は… 【写真を見る】ガソリン価格 専門家は｢来週以降 補助金なしで170円下回る可能性｣ 一方で電気料金については…｢秋に上がるおそれ｣ （野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さん）「補助