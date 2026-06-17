第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の埼玉大会の組み合わせ抽選会が１７日、さいたま市内で行われた。７月８日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２６日に行われる。春の県大会を制した浦和学院は、プロ注目の捕手・内藤蒼（３年）が攻守の要。日高創太（３年）、佐々木蓮也（２年）をはじめ投手陣の層も厚い。花咲徳栄は、黒川凌大―佐伯真聡（ともに３年）のバッテリーを中心に春夏連続の甲