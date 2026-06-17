生徒1人の健康診断書を紛失 鹿児島県は17日、県立学校で生徒1人分の健康診断書が紛失したと発表しました。生徒の健康診断書の紛失が明らかになったのは、今月に入って2回目です。 鹿児島県教育委員会によりますと、今月11日、県立学校で、健康診断を担当する職員が生徒1人分の健康診断書がないことに気づいたということです。 この職員が生徒の担当教諭に連絡し、教諭は準備室などを探しましたが、見つからず、15日に校長に