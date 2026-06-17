2026年秋のアジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権・男子1500ｍに、異色の経歴を持つ、地元・愛知のランナーが出場しました。高校を卒業後、単身アメリカに“陸上留学”し、急成長を遂げた樋口諒（ひぐち・りょう）選手、陸上を始めたきっかけは「愛知駅伝」でした。 ■アメリカへ“陸上留学” …進学校出身の“異色のランナー” 生まれ変わった名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで、6月12日から3