お中元特設コーナーが高松三越にオープン2026年は、若い方に向けハンバーガーやハンバーグなど時短になるような商品が用意されている 高松市のデパートに17日、お中元の特設コーナーがオープンしました。 高松三越が開設したお中元ギフトセンターには、定番のビール、ハム、うどんなど約1000点が並んでいます。 高松三越によりますと