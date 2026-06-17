北九州市のデパートに17日、お中元ギフトセンターが開設されました。普段会えない人に北九州の良さを伝えるオリジナル商品もそろっています。小倉井筒屋に開設されたお中元ギフトセンターには、めんたいこやビールなど、定番商品をはじめとした2044点が用意されました。インターネットによる販売は5月から始まっていて、売れ筋の価格帯は3000円から5000円だということです。■買い物客「2万円になる