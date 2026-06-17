連続ドラマＷ-３０「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」（C）WOWOW 主演・佐々木蔵之介が完全オリジナル脚本で挑む、連続ドラマＷ-３０「ALIUS（アリウス） -特定事象捜査ファイル-」。7月19日（日）の放送・配信スタートを目前に控え、この度、本作の謎を深める実力派オールキャスト、ならびにキービジュアル・本予告を一挙解禁した。【動画】連続ドラマＷ-３０「ALIUS -特定事象捜査ファイル-」本予告喉