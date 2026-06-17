ロンドン序盤、ドル円、クロス円ともに軟調＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル円、クロス円がともに小緩んでいる。ドル円は160.17付近、ユーロ円185.89付近へと安値を広げている。米FOMCを控えた調整の動きが指摘されるほか、日本時間午後3時発表の英CPI前年比が予想を下回ったことが、ポンド円に売り反応を広げた影響もあるようだ。ポンド円も足元で安値を214.90付近へと再び更新している。 USD/JPY160.19EUR