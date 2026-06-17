ＥＣＢ賃金トラッカー 2026年末までに交渉による賃金上昇率は約2.6％で安定的に推移すること示唆 先行きを見据えた予測対象期間は2026年12月末までで据え置かれている 一時的は支払いを平滑化していない賃金トラッカーは、2025年3.0％、2026年2.6％