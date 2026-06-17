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欧州株まちまち、英独指数マイナス圏、仏指数はプラス圏米株先はナスダックが堅調 東京時間17:13現在 英ＦＴＳＥ100 10476.51（-17.70-0.17%） 独ＤＡＸ24827.02（-83.39-0.33%） 仏ＣＡＣ40 8467.98（+20.71+0.25%） スイスＳＭＩ 13775.64（+14.11+0.10%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:13現在 ダウ平均先物SEP 26月限52465.00（-5.00-0.01%