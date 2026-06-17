通貨オプションボラティリティードル円１週間は５．６％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.626.065.716.93 1MO6.095.055.725.90 3MO7.365.206.496.28 6MO8.125.467.136.69 9MO8.335.717.466.93 1YR8.566.167.867.20 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.387.717.00 1MO6.077