ドル円下げ渋り、イランがイスラエルに警告＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時160.12付近まで安値を広げた。しかし、足元では再び160.25付近へと反発している。「イラン、イスラエルがレバノン攻撃をやめなければ対抗措置と警告」との報道に反応したもよう。NY原油先物は76ドル台に再び上昇している。米10年債利回りも4.42％台から4.44％付近へと上昇。先に、イスラエルは2日間でレバノンにおける停戦協定を84回も違