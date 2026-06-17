１２日、北京人型ロボットイノベーションセンターで、ハートポーズを取る人型ロボット。（北京＝新華社記者／王婧嬙）【新華社北京6月17日】中国北京市大興区の経済技術開発区にある北京人型ロボットイノベーションセンターでは、エンボディドAI（身体性を持つ人工知能）ロボットの訓練とデータ収集が行われている。家庭やスーパー、オフィス、工場、医療、介護・健康サービスなど30余りの場面を再現し、120台余りの