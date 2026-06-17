関西ジュニア・AmBitiousの岡佑吏と浦陸斗が、“レシート任せ”のアポなしロケで“神”展開を連発。苦戦ロケが一転、予想外の出会いや絶品グルメを引き当てて……!? 【TVer】AmBitious岡佑吏、絶品ポテサラに夢中で食リポ不能に!?浦陸斗が困惑「喋ってくれへん…」 街ゆく人に財布に眠るレシートを見せてもらい、そのお店へ突撃取材を行うロケ企画「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いた