フジテレビの酒主義久アナウンサー（39）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、後輩アナウンサーの「最終出社」を伝えた。「かっちゃん最終出社！遊びに行くわ！！」と短くつづり、退社を発表している勝野健アナウンサーと笑顔の2ショットを投稿。「勝野健」「また会う日まで」などのハッシュタグを付けて惜別の思いを表現した。26歳の勝野アナは今年3月に退社を発表し、同月末で「めざましテレビ」「ぽかぽか」「Live