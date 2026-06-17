NHK井上樹彦会長（68）が17日、都内の同局で行われた定例会見に出席した。会見冒頭で自ら話したのは、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会について。15日にNHK総合で生中継した1次リーグ日本−オランダ戦で、解説した本田圭佑（40）との名コンビが、SNSなどで話題沸騰中の実況担当、小宮山晃義アナウンサー（42）を絶賛した。冒頭から本田を称賛すると、話題は徐々に小宮山アナウンサーに移行。「解説と実況が一体となって