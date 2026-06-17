東京都港区にあるIT関連会社の男性役員の遺体が遺棄された事件で、警視庁麻布署捜査本部は17日、男性を殺害したとして殺人の疑いで同社代表取締役水口克也容疑者（49）＝死体遺棄罪で起訴＝を再逮捕した。また、交流サイト（SNS）を通じて遺体の解体や遺棄の方法を指南したとして、死体遺棄ほう助などの疑いで札幌市中央区の無職鈴木隼斗容疑者（29）を逮捕した。水口容疑者の再逮捕容疑は2025年9月28日ごろ、港区の会社事務所