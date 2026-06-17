サッカー好きとして知られる、歌手で俳優の小柳ルミ子さん（73）が17日、“大ファン”を公言するリオネル・メッシ選手（38）がワールドカップでハットトリックを決めたことを受け、自身の公式ブログで興奮をつづりました。アルゼンチン代表のメッシ選手はこの日、3人の前線の右で先発出場。W杯史上初めて6大会連続出場を飾りました。前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録すると、後半15分には味方のミドルシュートのこ