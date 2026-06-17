佐藤駿一郎被告東京地検は17日、乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を同法違反罪で起訴した。東京都板橋区のパチンコ店で5月27日夕、大麻を所持した疑いで警視庁に同28日に逮捕されていた。日本バレーボール協会によると、逮捕された当時、日本代表は東京都北区で合宿中だった。佐藤被告は自由時間にチームメートと訪れたパチンコ店でバッグを