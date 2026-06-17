元SDN48の光上せあら（38）が17日にブログを更新。MRI検査を受けたことを報告した。光上は「無事、MRI終えられました」と報告し「MRIに入る前に突如、造影剤の点滴を…とか言われて、あまりに想定外すぎてえ？無理です絶対無理！ただでさえ不安なのに点滴をさして、そのあと、途中造影剤投与とか、、怖すぎて」と検査中の心境を明かした。続けて「しかも造影剤体に悪いんだよね？ただでさえ膵臓悪いのに…突然の健康意識w造影剤