MBS「ドラマ特区」枠の公式インスタグラムが17日までに更新。18日深夜放送スタートの「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）に出演する、乃木坂46の1期生コンビ、伊藤万理華（30）と桜井玲香（32）のほほ笑ましいツーショット動画を投稿した。伊藤が「お久しぶりです」と言うと、桜井も「お久しぶりです」と笑みを浮かべ、伊藤が「よそよそしいな！」と笑顔でツッコんだ。桜井は笑って手を口に当てつつ「お元気そうで…」と話し、