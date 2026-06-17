【STU48 中村舞 2nd写真集（仮）】 8月27日発売予定 6月17日予約開始 価格：3,630円 撮影／細居幸次郎 【拡大画像へ】 宝島社は、中村舞さんの2nd写真集「STU48 中村舞 2nd写真集（仮）」の予約受付を6月17日16時より開始し、先行カットを公開した。発売は8月27日の予定。価格は3,630円。 本書は、STU48の13thシングル「好きすぎて泣く」ではセンター