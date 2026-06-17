「令和8年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」の都道県予選は最終盤を迎え、新たに北海道や栃木県、埼玉県などで夏の代表校が決定する。 北海道は6月21日に男女の出場校が決まる。男子は新人大会王者の駒澤大学附属苫小牧高校や同準優勝の東海大学付属札幌高校、女子は札幌山の手高校をはじめとする強豪校が覇権を争う。 同じく21日に代表校が決定するのが栃木県。男子は関東大会予選王者の文星芸術