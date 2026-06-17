6月12日から公開が始まり、大ヒットを記録している映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』。作中では個性豊かな6つ子たちの活躍が実写キャストによって再現されており、原作ファンからも称賛を浴びている。 参考：実写版『おそ松さん』正門良規のカラ松がハマり役に原作ファンも絶賛する圧倒的完成度 そこで本稿では、6つ子の末っ子“トッティ”ことトド松の完成度の高さに注目。原作リスペクトの演出とともに、関西ジュ