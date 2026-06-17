今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円７０～１６０円８０銭。 この日は１６０円２０～４０銭台を中心とするレンジでの一進一退が続いた。今晩は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が発表される。政策金利は据え置きの見通しだが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の新議長に就任したウォー