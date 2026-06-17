きょう（１７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４９７円高の６万９９０２円と５日続伸、最高値街道をひた走る展開である。前日と同様にザラ場に７万円台乗せを果たし、とりわけ後場の最終盤、クロージングオークションに入るまで７万円トビ台で粘っていたが、土俵際で押し返された。とはいえ、市場関係者からは「この買い気の強さはちょっと異常」（中堅証券ストラテジスト）という声も聞かれた。