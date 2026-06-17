札幌市は、動物愛護管理センター福移支所の動物専用火葬炉が落雷によって使用できない状況になったため、6月22日から火葬の受付を停止すると発表しました。2026年6月12日に、札幌市北区の動物愛護管理センター福移支所の敷地内の電柱に落雷があり、電気設備が故障したため、施設内の火葬炉が使用できなくなっています。復旧のめどは立っていません。札幌市では、中央区の動物愛護管理センター（あいまるさっぽろ