東海道新幹線に導入される個室と半個室タイプの座席。名前は「Supreme Class」に決まりました。 【写真を見る】東海道新幹線の｢個室｣は2003年秋以来 名称は｢Supreme Class｣に決定 グリーン車超の上質な設備やサービス JR東海とJR西日本は東海道・山陽新幹線にグリーン車を超える上質な設備やサービスを備えた「Supreme Class」を導入します。 「Supreme Class」には、完全個室タイプの座席と半個室タイ