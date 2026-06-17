「デートDV」◆テーマ【デートDV】配偶者や恋人など、親密な関係にあるもしくはあった者から振るわれる暴力をDVといい交際中の恋人同士で起きる暴力をデートDVという。殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、怒鳴る、不機嫌になるなどの精神的な暴力、支払いを強要するなどの経済的な暴力も含まれ、近年では中高生のデートDVの被害経験は約4割というデータもある程。今回は「デートDV」について語らいます。▼「デートDV」5つ