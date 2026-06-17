◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-0アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、この試合でハットトリックを達成しチームを勝利に導いたリオネル・メッシ選手の活躍に感極まり目を潤ませる一幕がありました。メッシ選手は、W杯史上初となる6大会連続出場を飾ると、前半17分に中央から強烈なミドルシュートを決め先制点をもた