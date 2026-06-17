超音波で特殊詐欺を防ぐ、新たな取り組みです。 ATMに設置された見慣れない機械。何かというと…？ （スピーカー音声）「ただいま特殊詐欺の被害が多発しています。電話やメールなどで金銭を求められた場合は、詐欺の可能性があります」 特殊詐欺を防ぐため、金融機関の「JAバンク大阪」のATMで6月17日から導入されたスピーカーですが、注意を呼びかけるだけではありません。携帯電話で通話中に