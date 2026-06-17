◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-０アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)メッシ選手のエスコートキッズの髪形が話題となっています。今大会で、W杯史上初めて6大会連続出場のアルゼンチン代表のリオネル･メッシ選手。チームを率いてスタジアムに登場した際は大きな歓声が起こりました。そんなスーパースター同様目立っていたのはメッシ選手と一緒に登場したエスコー