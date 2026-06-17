中華そば専門チェーン店「天下一品」は17日、鳥羽周作シェフ監修の夏季限定メニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を7月1日より全店舗で販売すると発表した。【ディティール写真】涼しげ… 天下一品、鳥羽周作シェフ監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』『すだち香る あっさり冷やし麺』は、天下一品の長年培ってきたこだわりと、鳥羽シェフの卓越した技術・アイデアが融合して誕生した、暑い夏にぴったりの特別な