▽チェコ―南アフリカ（日本時間19日午前1時・アトランタ）初戦を落とした両国は、1次リーグ突破に向けて白星がほしい。長身選手をそろえるチェコは高さを生かした攻撃が鍵を握る。2人の退場者を出した南アフリカは立て直せるか。▽スイス―ボスニア・ヘルツェゴビナ（日本時間19日午前4時・ロサンゼルス）初戦はともに引き分けた。逸機が目立ったスイスは攻撃の精度を高められるか。シャカの配球が鍵を握る。ボスニア・ヘルツ