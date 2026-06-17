岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は2日目を終えた。渡辺雅也（25＝静岡）が縦横無尽の走りを見せた。2日目3R。打鐘ですかさず切って、叩いた北日本勢を受けて中団確保。2角で鋭く捲り返し番手の松谷にかわされたが、S班の吉田拓、森田ら強豪を封じて価値ある2着をゲットした。「このメンバーを相手にワンツーを決めることができてびっくり。この成績なので状態は凄くいい」と胸を張る。日本選手権ではG1初1着、初出場と