「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）阪神は森下を右翼に、佐藤輝を三塁へ戻した。１６日・西武戦（甲子園）まではドラフト１位・立石（創価大）が５月２４日の巨人戦（東京ド）から１８試合連続で三塁を守り、佐藤輝が右翼、森下が左翼に回っていた。立石の登録抹消に伴い、これまでの守備位置へ戻した形だ。阪神のスタメンは以下の通り。１番・左翼福島２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤輝５