タレントさとう珠緒（53）が17日、Xを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。さとうは「中村玉緒さんにご挨拶に行ってきました。今日は久しぶりのいいお天気。青空がとっても綺麗でした」と報告し、雲一つ無い空の写真をアップした。さとうは「私の両親は中村玉緒さんのファンで、『珠緒』という名前をつけてくれました。玉緒さんのおかげで、この名前があります」と12日に