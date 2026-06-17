池松壮亮主演の映画『開戦前夜』より、“開戦の足音”が迫る様子を捉えた緊迫の場面写真7点が一挙公開された。【写真】『開戦前夜』より新規カットが一挙解禁（7点）本作は、実在した「総力戦研究所」と日米開戦への流れを描く。2025年8月に放送されたNHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』のドラマパート（前後編計98分）は、猪瀬直樹氏のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案として創作された。個