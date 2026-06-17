アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』の参加アーティストとして、ASCA、Akki、一ノ瀬みから35名が解禁された。シンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家と多種多様な個性の際立つアーティストが、”音楽”で作品を彩る。【写真】オリジナルアニメ映画『グロテスク』キャストに安済知佳、市ノ瀬加那、乃木坂46・一ノ瀬美空ら本作はそれぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクタ